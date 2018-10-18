Власти США назвали имя погибшего на Украине американского пилота

18 Окт. 10:29 2018-10-18T10:29:35+03:00

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Стало известно имя погибшего при крушении самолета Су-27 на Украине американского пилота. Как отмечается на сайте губернатора штата Калифорния (США), в результате авиакатастрофы, произошедшей во время учений в незалежной, погиб подполковник Сэт Неринг (позывной Джетро).

«Подполковник Неринг был направлен на Украину для поддержки совместных и многонациональных учений "Чисто небо - 2018"», - говорится в сообщении.

Также там уточняется, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 октября стало известно о крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины во время международных учений «Чистое небо-2018». Воздушное судно рухнуло в районе между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета. В результате ЧП оба пилота погибли.