2018-10-18T10:29:35+03:00
В мире

Власти США назвали имя погибшего на Украине американского пилота

Летчик погиб в результате крушения самолета Су-27 в Винницкой области незалежной
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Истребитель Су-27Истребитель Су-27Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стало известно имя погибшего при крушении самолета Су-27 на Украине американского пилота. Как отмечается на сайте губернатора штата Калифорния (США), в результате авиакатастрофы, произошедшей во время учений в незалежной, погиб подполковник Сэт Неринг (позывной Джетро).

«Подполковник Неринг был направлен на Украину для поддержки совместных и многонациональных учений "Чисто небо - 2018"», - говорится в сообщении.

Также там уточняется, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 октября стало известно о крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины во время международных учений «Чистое небо-2018». Воздушное судно рухнуло в районе между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета. В результате ЧП оба пилота погибли.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль премьер-министра Словакии врезался в оленя
В Госдуме назвали слова президента Польши о «Северном потоке -2» не серьезными
Украинцев возмутила итальянская карта, на которой Крым - часть России
Финляндия потратила на встречу Путина и Трампа 5,7 млн евро
Путин задал Болтону вопрос про стрелы и оливки на гербе США
Глушаков не пришел попрощаться с Каррерой
Путин предложил встретиться с Трампом в Париже
Путин высказал Болтону свое удивление недружественными шагами США
Король Саудовской Аравии встретился с родными убитого в Стамбуле журналиста
На дне Черного моря обнаружили самый древний сохранившийся корабль
Канадский рэпер Джон Джеймс погиб на съемках клипа
Владимир Путин принял Болтона в Кремле
Любители сидеть на диване болеют в пять раз чаще
Путин призвал предельно упростить процедуры создания и ведения бизнеса
Владимир Путин призвал упростить все условия ведения бизнеса
Пенс назвал убийство журналиста Хашукджи атакой на свободу прессы
Путин выступил за продление надзорных каникул для малого бизнеса
Наталья Касперская рассказала о кибервойне с США
Президент Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока – 2"
Тимошенко призвала создать движение против повышения цен на газ
В Японии работникам начали платить за здоровый сон
Владелец судна "Норд" планирует вернуть его через международный суд