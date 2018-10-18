2018-10-18T11:04:33+03:00
Политика

«Конкретно и корректно»: Лавров рассказал, как Москва ответит на обвинения Запада в кибератаках

Как заметил глава МИД РФ, все «доказательства» нашей стране предоставляют через СМИ
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с французскими журналистами, прокомментировал обвинения со стороны Нидерландов, Великобритании и США в том, что Россия якобы осуществила ряд крупных кибератак.

По словам дипломата, ему «сложно рассуждать серьезно на эту тему», так как все «доказательства» Москве предоставляют через СМИ. «Мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев», - сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что наша страна на все вбросы в СМИ будет отвечать «конкретно и корректно». «Наш ответ очень простой: если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», - заверил руководитель дипведомства.

Напонмим, как сообщал сайт kp.ru, в начале октября министерство обороны Нидерландов заявило, что спецслужбы королевства предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо россиян. Причем, по словам главы голландского оборонного ведомства Анк Бэйлевелд, попытка совершить кибернападение была предпринята еще 13 апреля.

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