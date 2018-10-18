Эксперт назвал причину трагедии в Керчи
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Константинович Комков в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что образовательные учреждения не воспитывают должным образом детей. Такие выводы Комков сделал в связи с трагедией в Керчи, в результате которого погибли 20 человек.
"Мы начали всю систему образования строить на том, чтобы только обучать. Элемент воспитательный ушел полностью у нас и из школы, и ушел из семьи", - заявил глава Всероссийского фонда образования.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. Причем, расстреляв людей, молодой человек покончил с собой: его тело нашли в библиотеке на втором этаже колледжа. По последним данным, в результате нападения погибли 20 человек.
Колледж в Керчи: сутки после массового убийства.Почти сутки прошли после массового расстрела в керченском колледже. 20 человек погибли, ещё 10 находятся в реанимации... Мы ведём прямую трансляцию с места трагедии
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