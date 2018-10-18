2018-10-18T11:45:09+03:00
Общество

Пассажир, пострадавший в такси, может получить страховку в 2 млн рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет повысить выплаты пассажирам такси в четыре раза. Сейчас максимальная сумма страховки составляет 500 тысяч рублей
Ася РОМАНЧУК
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Пассажиры такси будут затрахованы на 2 миллиона рублейПассажиры такси будут затрахованы на 2 миллиона рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Таксистов обяжут покупать полис гражданской ответственности перевозчиком перед пассажирами. Это значит, что в случае ДТП человек, который пользовался услугами такси, сможет рассчитывать на выплаты до двух миллионов рублей. Сейчас максимальная сумма, которую можно получить, составляет 500 тысяч рублей.

Данное нововведение должно не сильно отразиться на рынке пассажирских перевозок. Депутаты уверены, что цены на поездки возрастут не более, чем в 50 копеек -1,5 рубля за километр.

Сегодня данная система страхования пассажиров действует во всем общественном транспорте. Полис гражданской ответственности распространяется на поездки в трамваях, троллейбусах, автобусах. Пассажиры этого транспорта в случае ДТП могут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей, только такси оставалось в особом правовом поле, максимальные выплаты составляли в четыре раза меньше.

Полис ответственности будет приобретаться на каждую машину, а его цена сформируется исходя из аварийности.

Закон вступит в силу через год после опубликования, а чтобы перевозчики успели подготовиться им дадут 50 дней на заключение договоров страхования, сообщает «Российская газета».

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