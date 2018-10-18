В Сергиевом Посаде филиал ВГИКа эвакуировали из-за сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-18T11:49:39+03:00

Ранее неизвестный позвонил в полицию и рассказал о «минировании» здания

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В четверг, 18 октября, стало известно о «минировании» филиала Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) в подмосковном Сергиевом Посаде.

Как выяснилось, неизвестный позвонил в полицию и сообщил о бомбе в учебном заведении. После этого всех учащихся и сотрудников эвакуировали из здания: их вывели на задний двор.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Причем, как рассказали «КП» очевидцы, всем студентам раздали бланки, на которых их попросили написать, не заметили ли они чего-нибудь подозрительного, а также свои предположения о том, кто мог сделать анонимный звонок в полицию.

Всем студентам раздали бланки, на которых их попросили написать, не заметили ли они чего-нибудь подозрительногоФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, только в минувшую среду, 17 октября, настоящая трагедия произошла в учебном заведении в Керчи. Там 18-летний Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, в результате погиб 21 человек.