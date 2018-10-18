2018-10-18T12:18:03+03:00
Общество

Госдума уменьшила срок решения о выдаче сертификата на материнский капитал

Законопроект позволит семьям своевременно обратиться за принятыми мерами поддержки
Сакина НУРИЕВА
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Госдума уменьшили срок решения о выдаче сертификата на материнский капитал.Госдума уменьшили срок решения о выдаче сертификата на материнский капитал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о сокращении срока принятия решения о выдаче сертификата на материнской капитал с 30 до 15 дней со дня подачи заявления.

Подобные решения могут принимать органы Пенсионного фонда России (ПФР), они также имеют право проверять достоверность предоставленных документов и требовать в территориальных органах информацию о лишении родительских прав, отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка умышленного преступления. Благодаря законопроекту срок таких проверок сокращается от двух недель до пяти дней.

Во время выступления перед пленарным заседанием, первый зампредседателя профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что законопроект о сокращении срока принятия решения о выдаче сертификата на материнской капитал или отказе в его выдаче позволяет снизить бюрократические процедуры.

"Сокращение сроков позволит семьям своевременно и в более ранние сроки обращаться в том числе за принятыми мерами поддержки, которые могут выплачиваться за счет средств материнского капитала", - сообщила Окунева.

Ранее kp.ru писал, что Госдума приняла закон о запрете рекламы услуг по написанию дипломов.

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