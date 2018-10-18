2018-10-18T12:34:24+03:00
В мире

В Германии предотвратили теракт на музыкальном фестивале

Основная роль в реализации атаки отводилась немецкой супружеской паре, которая три года назад примкнула к ИГ*
Дарья ИВАШКИНА
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В Германии предотвратили теракт на музыкальном фестивалеВ Германии предотвратили теракт на музыкальном фестивалеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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‍В четверг, 18 октября, появилась информация о том, что спецслужбы Германии предотвратили крупный теракт, который планировала на территории ФРГ запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ). Как заявил генпрокурор Петер Франк, террористы готовились совершить атаку на одном из крупнейших музыкальных фестивалей страны.

Однако немецкие правоохранители «очень заблаговременно» узнали о планах боевиков. «Мы очень заблаговременно узнали о планировании терактов и уже в октябре 2016 года могли открыть уголовное дело», - сказал Франк в эфире радиостанции NDR, добавив, что полученные сведения были «конкретными» и «надежными».

Как стало известно, основная роль в реализации теракта отводилась немецкой супружеской паре, которая осенью 2015 года выехала в Сирию и там примкнула к ИГ. В частности, женщина занималась из Ракки поиском немок, которые бы оформили брак с членами террористической группировки, чтобы те легально попали в Германию.

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