2018-10-18T12:37:24+03:00
Наука

Глобальная катастрофа привела к резкому уменьшению арктических льдов

Дальнейшее потепление может привести к изменениям экосистемы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Арктике уменьшился ледяной покровВ Арктике уменьшился ледяной покровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Большая часть арктического многолетнего ледяного покрова исчезла. Ему на смену пришел более тонкий и хрупкий лед, который оттаивает в теплые месяцы. С таким заявлением выступили ученые NASA, подведя итоги многолетних исследований.

Эксперты отмечают, что многолетний лед толще сезонного и сохраняется в разы дольше. Он содержит меньше соли, и из-за этого тает не так быстро. А вот сезонный лед, напротив, нагревшись на солнце в летние месяцы, полностью исчезает.

По словам ученых, в будущем «молодой» лед будет подвержен ветрам и переменам в климате, из-за чего начнет таять еще быстрее. Это связано с глобальным потепление на планете, из-за которого продолжает нагреваться температура воды, пишет сайт телеканала «Звезда».

Согласно подсчетам специалистов, толщина ледяного покрова в Арктике начиная с 1958 года уменьшилась втрое, а площадь многолетнего льда сократилась на два миллиона квадратных километров.

По мнению экспертов, дальнейшее таяние льдов в Арктике приведет к росту средней температуры, что может негативно сказаться на состоянии экосистемы, пишет сайт argumenti.ru.

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