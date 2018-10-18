2018-10-18T13:23:13+03:00
Происшествия

Песков рассказал, как исключить повторение керченской трагедии

Как заявил представитель Кремля, необходим системный подход, а не сиюминутные импульсивные действия
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал трагедию в Керчи. В частности он заявил о необходимости выработать действенные меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Однако, как заметил представитель Кремля, прежде чем действовать, нужно тщательно проанализировать случившееся, точно определить все детали массового убийства в Керченском политехническом колледже. По мнению Пескова, сиюминутные импульсивные действия в данном случае объяснимы, но они вряд ли помогут делу.

«Нужно будет принимать действенные меры, чтобы минимизировать, если не исключить полностью, такие риски у будущем. <...> Здесь такие сиюминутные импульсивные действия объяснимы, но они вряд ли помогут делу, нужен системный подход», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате погиб 21 человек, и еще около 50 пострадали.

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