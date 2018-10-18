Ученые Союзного государства Беларуси и России разработали персональный суперкомпьютер

18 Окт. 13:46 2018-10-18T13:46:48+03:00

Он будет использоваться в горно-геологических исследованиях и в разных отраслях промышленности

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Ученые Союзного государства объявили о создании опытного образца персонального суперкомпьютера «СКИФ-ГЕО-Офис». Его разработкой занимались в Национальной Академии Наук Белоруссии в рамках программы Союзного государства «СКИФ-НЕДРА». Компьютер будет задействован в горно-геологической отрасли для выполнения высокопроизводительной обработки больших объемов геолого-геофизических данных.

Как отмечает сайт Постоянного Комитета Союзного государства, это повысит эффективность поиска и разведки месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых. В перспективе с помощью суперкомпьютера можно будет вести сложные научные и инженерно-конструкторские расчёты в самых различных областях промышленности.

В том числе, в машиностроении, металлообработке, атомной энергетике, медицине, биотехнологиях, геологоразведке и многих других.