2018-10-18T13:46:48+03:00
Наука

Ученые Союзного государства Беларуси и России разработали персональный суперкомпьютер

Он будет использоваться в горно-геологических исследованиях и в разных отраслях промышленности
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Новый суперкомпьютер разработан для эксплуатации в структурных подразделениях горно-геологической отрасли.Новый суперкомпьютер разработан для эксплуатации в структурных подразделениях горно-геологической отрасли.
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Ученые Союзного государства объявили о создании опытного образца персонального суперкомпьютера «СКИФ-ГЕО-Офис». Его разработкой занимались в Национальной Академии Наук Белоруссии в рамках программы Союзного государства «СКИФ-НЕДРА». Компьютер будет задействован в горно-геологической отрасли для выполнения высокопроизводительной обработки больших объемов геолого-геофизических данных.

Как отмечает сайт Постоянного Комитета Союзного государства, это повысит эффективность поиска и разведки месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых. В перспективе с помощью суперкомпьютера можно будет вести сложные научные и инженерно-конструкторские расчёты в самых различных областях промышленности.

В том числе, в машиностроении, металлообработке, атомной энергетике, медицине, биотехнологиях, геологоразведке и многих других.

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