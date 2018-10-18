Набиуллина: необходимо бороться с "банковским рабством"
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости бороться с "банковским рабством" в стране.
"Все еще сохраняются такие проблемы, как "банковское рабство". Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от "мобильного рабства", но "банковское рабство" существует", - сказала Набиуллина на форуме Finopolis.
Она отметила, что потребители финансовых услуг должны иметь возможность выбирать подходящие предложения независимо от того, в каком банке у них счет.
"Это то, над чем мы должны думать и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить", - добавила руководитель Центробанка.
Напомним, в 2014 году в Трудовой кодекс были внесены поправки, по которым гражданин может попросить работодателя переводит зарплату в его банк. В марте текущего года Минтруд предложил внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, по которым за отказ работодателя выбирать банк сотрудником будет грозить штраф.