Набиуллина: необходимо бороться с "банковским рабством"

18 Окт. 14:42 2018-10-18T14:42:37+03:00

По словам главы Центробанка, у потребителей должна быть возможность выбирать услуги вне зависимости от того, в каком банке открыт счет

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости бороться с "банковским рабством" в стране.

"Все еще сохраняются такие проблемы, как "банковское рабство". Мы когда-то говорили, что правительство занимается отказом от "мобильного рабства", но "банковское рабство" существует", - сказала Набиуллина на форуме Finopolis.

Она отметила, что потребители финансовых услуг должны иметь возможность выбирать подходящие предложения независимо от того, в каком банке у них счет.

"Это то, над чем мы должны думать и мы как регулятор хотели бы получать ответную реакцию рынка, что нам сделать для того, чтобы это устранить", - добавила руководитель Центробанка.

Напомним, в 2014 году в Трудовой кодекс были внесены поправки, по которым гражданин может попросить работодателя переводит зарплату в его банк. В марте текущего года Минтруд предложил внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, по которым за отказ работодателя выбирать банк сотрудником будет грозить штраф.