2018-10-18T15:04:48+03:00
Происшествия

Из-за наводнений во Франции введен режим катастрофы

Одной из главных причин сильного наводнения стал ветер, порывы которого достигались до 100 км/ч
Дарья ТИХОНОВА
Поделиться:
Юго-Запад Франции приходит в себя после сильного наводнения.Юго-Запад Франции приходит в себя после сильного наводнения.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На юге Франции за несколько часов выпало рекордное количество осадков. По данным французского вестника, властями департамента был введен режим катастрофы в 126 коммунах по причине масштабного ущерба. Жителям, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации. Этим вопросом обещал заняться премьер-министр Эдуард Филипп.

Премьер-министр Эдуард Филипп посетил затопленные районы. Фото: REUTERS

Премьер-министр Эдуард Филипп посетил затопленные районы.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Согласно документу со списком коммун, был принят запрос на введение катастрофы из-за крупного ущерба, нанесенный наводнениями и оползнями.

Одной из главных причин такого сильного наводнения стал ветер, порывы которого достигались до 100 км/ч и мешали стоку воды.

Французы отчищают от грязи улицы города после того, как вода отступила. Фото: REUTERS

Французы отчищают от грязи улицы города после того, как вода отступила.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Также по причине сильных ливней жители муниципалитетов Од и Эро остались без света. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в скором времени посетить один из муниципалитетов.

Еще неделю назад на этом месте был мост. Фото: REUTERS

Еще неделю назад на этом месте был мост.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как писалось ранее на сайте kp.ru, что синоптики признали данное наводнение самым масштабным с 1891 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Циклон «Титли» в Индии унес жизни 57 человек
Семья ошибочно принятого за керченского стрелка подростка обратилась в полицию
Spiegel: прокуратура начала проверку в отношении министра обороны Германии
Папа Римский получил приглашение Ким Чен Ына в КНДР от президента Южной Кореи
РФ и Турция сообщили ООН о продлении срока действия соглашения по Идлибу
Набиуллина: необходимо бороться с "банковским рабством"
Массовое убийство в Керчи: следователи допросили директора колледжа
Эстония вручила Биллу Гейтсу удостоверение электронного резидента
Массовое убийство в Керчи: Аксенов заявил о возможных сообщниках керченского стрелка
Ученые Союзного государства Беларуси и России разработали персональный суперкомпьютер
Пашинян выразил соболезнования с связи с трагедией в Керчи
Верховная рада поддержала уголовное наказание за незаконное пересечение границы Украины россиянами
«Ростех» создаст на Алтае «Умный город» и внедрит технологии цифровой экономики
Госдума приняла проект о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 года