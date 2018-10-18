Из-за наводнений во Франции введен режим катастрофы

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-18T15:04:48+03:00

Юго-Запад Франции приходит в себя после сильного наводнения. Фото: REUTERS

Одной из главных причин сильного наводнения стал ветер, порывы которого достигались до 100 км/ч

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На юге Франции за несколько часов выпало рекордное количество осадков. По данным французского вестника, властями департамента был введен режим катастрофы в 126 коммунах по причине масштабного ущерба. Жителям, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации. Этим вопросом обещал заняться премьер-министр Эдуард Филипп.

Премьер-министр Эдуард Филипп посетил затопленные районы.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Согласно документу со списком коммун, был принят запрос на введение катастрофы из-за крупного ущерба, нанесенный наводнениями и оползнями.

Одной из главных причин такого сильного наводнения стал ветер, порывы которого достигались до 100 км/ч и мешали стоку воды.

Французы отчищают от грязи улицы города после того, как вода отступила.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Также по причине сильных ливней жители муниципалитетов Од и Эро остались без света. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в скором времени посетить один из муниципалитетов.

Еще неделю назад на этом месте был мост.Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как писалось ранее на сайте kp.ru, что синоптики признали данное наводнение самым масштабным с 1891 года.