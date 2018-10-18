Из-за наводнений во Франции введен режим катастрофы
На юге Франции за несколько часов выпало рекордное количество осадков. По данным французского вестника, властями департамента был введен режим катастрофы в 126 коммунах по причине масштабного ущерба. Жителям, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации. Этим вопросом обещал заняться премьер-министр Эдуард Филипп.
Премьер-министр Эдуард Филипп посетил затопленные районы.Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Согласно документу со списком коммун, был принят запрос на введение катастрофы из-за крупного ущерба, нанесенный наводнениями и оползнями.
Одной из главных причин такого сильного наводнения стал ветер, порывы которого достигались до 100 км/ч и мешали стоку воды.
Французы отчищают от грязи улицы города после того, как вода отступила.Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Также по причине сильных ливней жители муниципалитетов Од и Эро остались без света. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в скором времени посетить один из муниципалитетов.
Еще неделю назад на этом месте был мост.Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Как писалось ранее на сайте kp.ru, что синоптики признали данное наводнение самым масштабным с 1891 года.