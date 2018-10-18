18 Окт. 15:09 2018-10-18T15:09:52+03:00

Папа римский получил приглашение Ким Чен Ына в КНДР от президента Южной Кореи Фото: REUTERS

Встреча Мун Чжэ Ина и папы римского Франциска прошла за закрытыми дверями

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил Папе Римскому приглашение от руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына посетить КНДР во время своего визита в Ватикан. Сообщило агентство "Ренхап".

Глава Северной Кореи еще в сентябре выразил южнокорейскому лидеру намерения пригласить пантифика в КНДР.

Встреча Мун Чжэ Ина и папы Римского Франциска прошла в Ватикане за закрытыми дверями. После встречи с папой его ожидают переговоры с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Когда именно состоится встреча Папы Римского и лидера КНДР не сообщается.

Ранее kp.ru писал, что Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского Франциска посетить республику. Об этом рассказал представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём. Именно тогда Ким Чен Ын передал своему южнокорейскому коллеге приглашение для понтифика.