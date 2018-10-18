Spiegel: прокуратура начала проверку в отношении министра обороны Германии

18 Окт. 15:17 2018-10-18T15:17:50+03:00

По данным СМИ, это связано с постоянным привлечением Урсулой фон Дер Ляйен внешних консультантов на работу в ведомство

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В отношении главы Минобороны Германии Урсулы фон Дер Ляйен прокуратура Берлина проводит проверку в связи с частым привлечением внешних консультантов на работу.

Как пишет Spiegel со ссылкой на источники, 30 сентября поступила жалоба на министра от некоего инсайдера из ведомства. В послании сообщалось, что "на протяжении длительного периода времени привлекались консультанты, которые работали в качестве сотрудников ведомства". Отмечалось, что в Минобороны работала целая "армия" таких консультантов. Это значит, что трудоустройство консультантов могло быть фиктивным.

Издание сообщает, что проверку по этому вопросу проводила также федеральная счетная палата Германии. По некоторым данным, контракты с консультантами заключались без объявления конкурса и без необходимой проверки на предмет финансовой выгоды.

Теперь подробности всех дела фон Дер Ляйен должна рассказать бюджетной комиссии.