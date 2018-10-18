Циклон «Титли» в Индии унес жизни 57 человек

18 Окт. 15:27 2018-10-18T15:28:00+03:00

Во время наводнения в Индии погибли 57 человек Фото: REUTERS

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На восточное побережье Индии обрушился мощный циклон «Титли» и вызвал сильнейшее наводнение в штате Орисса. Число жертв стихии увеличилось уже до 57 человек.

Сообщается, что наибольшее число жертв зафиксировано в округе Гаджапати. Здесь погибли по меньшей мере 39 человек. В основном, местные жители стали жертвами оползней, падения стен, деревьев или каких-то массивных конструкций, а также сильных затоплений.

К настоящему времени «Титли» потерял свою силу, однако последствия циклона в восточных районах Индии ощутили на себе около 570 тысяч человек. Сильный порывистый ветер, скорость которого достигала 140 километров в час, вырвал с корнем не только деревья, но и электрические столбы. Несколько поселений в штате оказались полностью затопленными, из-за оползней у зданий обрушились крыши.

В общей сложности из пяти округов Ориссы в преддверии приближающегося циклона были эвакуированы порядка 300 тысяч человек. В прибрежных районах штата были прекращены занятия в учебных заведениях, пишет сайт «Свободная пресса».