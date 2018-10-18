2018-10-18T16:00:28+03:00
В мире

Заседание Совмина Белоруссии и РФ пройдет в Бресте 13 декабря

Белорусские политики начали подготовку к предстоящему мероприятию
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в июне 2018 года в Минске.Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в июне 2018 года в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил дату очередного заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Встреча состоится 13 декабря в Бресте.

"Белорусская сторона предложила провести Совет министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, согласие российской стороны получено. Сегодня мы должны обсудить ход подготовки этого мероприятия, какие у нас остались еще не согласованные вопросы, чтобы за оставшееся время их дошлифовать", - цитирует Румаса агентство БелТА.

Также Рапота сообщил, что на 14 ноября пройдет заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Он заявил, что уже начаты подготовки к мероприятиям, к 20 октября будут готовы материалы для их проведения. Кроме того, начались работы по вопросам, которые предлагается внести в повестку заседания Совета министров Союзного государства

Ранее kp.ru писал, что Лукашенко и Путин перед переговорами по Союзному государству обсудили футбол.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24