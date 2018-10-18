Заседание Совмина Белоруссии и РФ пройдет в Бресте 13 декабря
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил дату очередного заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Встреча состоится 13 декабря в Бресте.
"Белорусская сторона предложила провести Совет министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, согласие российской стороны получено. Сегодня мы должны обсудить ход подготовки этого мероприятия, какие у нас остались еще не согласованные вопросы, чтобы за оставшееся время их дошлифовать", - цитирует Румаса агентство БелТА.
Также Рапота сообщил, что на 14 ноября пройдет заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Он заявил, что уже начаты подготовки к мероприятиям, к 20 октября будут готовы материалы для их проведения. Кроме того, начались работы по вопросам, которые предлагается внести в повестку заседания Совета министров Союзного государства
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