Заседание Совмина Белоруссии и РФ пройдет в Бресте 13 декабря

18 Окт. 16:00 2018-10-18T16:00:28+03:00

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в июне 2018 года в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил дату очередного заседания Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Встреча состоится 13 декабря в Бресте.

"Белорусская сторона предложила провести Совет министров Союзного государства 13 декабря в Бресте, согласие российской стороны получено. Сегодня мы должны обсудить ход подготовки этого мероприятия, какие у нас остались еще не согласованные вопросы, чтобы за оставшееся время их дошлифовать", - цитирует Румаса агентство БелТА.

Также Рапота сообщил, что на 14 ноября пройдет заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Он заявил, что уже начаты подготовки к мероприятиям, к 20 октября будут готовы материалы для их проведения. Кроме того, начались работы по вопросам, которые предлагается внести в повестку заседания Совета министров Союзного государства

Ранее kp.ru писал, что Лукашенко и Путин перед переговорами по Союзному государству обсудили футбол.