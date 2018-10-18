Замглавы ФСБ: киберпространство должно быть под контролем спецслужб для борьбы с терроризмом

18 Окт. 16:22 2018-10-18T16:22:53+03:00

По словам Сергея Смирнова, без этого невозможно гарантировать необходимый уровень информационной безопасности

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Замглавы ФСБ России Сергей Смирнов заявил, что киберпространство должно быть под контролем спецслужб для достижения необходимого уровня безопасности.

"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", - сказал Смирнов журналистам в Бишкеке в четверг, 18 октября.

Он отметил, что было принято решение о сотрудничестве органов стран ШОС «в мониторинге глобального информационного пространства на предмет таких угроз» на 33-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

По словам Смирнова, необходим мониторинг киберспространства на предмет проблем, связанных с терроризмом или с экстремизмом или с организованной преступностью.

В заседании приняли участие представители служб Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.