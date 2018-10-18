Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины

18 Окт. 16:53 2018-10-18T16:54:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киеве переименовали улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины. Такое решение поддержали депутаты Киевского горсовета в рамках декоммунизации.

"Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины. Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани", — сообщила пресс-служба горсовета в четверг, 18 октября.

Напомним, закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" вступил в силу на Украине в мае 2015 года. Документ запрещает использование советской символики и подразумевает переименование городов и улиц, которые получили свои названия в честь советских деятелей. В список исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", вошли 520 имен. Перечень был составлен Институтом национальной памяти. Так, в Киеве переименовали станцию метро "Петровка" в станцию "Почайна", Московский мост получил название Северный.