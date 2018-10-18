Лидеры ЕС требуют разработать стратегию по борьбе с кибератаками

18 Окт. 17:07 2018-10-18T17:07:50+03:00

Еще до саммита ЕС, в Люксембурге проводились переговоры среди министров иностранных дел

Они решили использовать метод, который стал применим по отношению к химическому оружию

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Лидеры ЕС агитируют Брюссель бороться с кибератаками санкционным способом. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Италия — это единственная страна, которая выступает против данного предложения. Представительство считает, что эта методика будет применена больше в отношении России, нежели всех стран. Лидеры стран ЕС высказали такую мысль, что у Италии слишком мягкое отношение к РФ.

Еще до саммита ЕС, в Люксембурге проводились переговоры среди министров иностранных дел. Там был одобрен санкционный режим по причине применения и распространения химического оружия.

Как писалось ранее в kp.ru, 4 октября Нидерланды заявили, что 12 апреля этого года они успешно ликвидировали кибератаку, которая была совершена четырьмя гражданами РФ. Также глава МИД Великобритании Джереми Хант обвинил Россию в серии кибератак. Москва неоднократно отрицала какую-либо причастность к данным действиям.