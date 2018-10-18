Путин назвал Дональда Трампа собеседником, который умеет слушать

18 Окт. 17:05 2018-10-18T17:05:13+03:00

По словам российского лидера, Трамп не просто слышит, а реагирует на аргументы собеседника

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом они не соглашались в некоторый вопросах, но в целом встречи были позитивны. Об этом российский президент сообщил во время выступления на международном дискуссионном клубе "Валдай".

Он сказал, что чаще всего у них с американским коллегой "нормальный, вполне профессиональный диалог". Причем, как отметил Путин, Трамп не просто слышит, а реагирует на аргументы собеседника.

"Он может с чем-то не соглашаться, так же как и я с ним не соглашаюсь в чём-то. У нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, но это нормально для дискуссии двух партнёров", — сказал российский президент.

При этом Путин опроверг слова о том, что лидер США слушает только себя.

"Это неправда. Может он с кем-то себя ведёт так, но они сами тогда в этом и виноваты»", — констатировал президент России.

Путин отметил, что встречи с Трампом скорее были позитивными, чем негативными.

Ранее kp.ru писал, что в Хельсинки прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.