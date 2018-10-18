Умер Александр Светлов – российский режиссер
Умер Александр Светлов. Российский и советский режиссер скончался в возрасте 79 лет. Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.
«Приносим соболезнования родным и близким Александра Михйловича», — говорится в сообщении.
Известно, что прощание с ним пройдет 20 октября, в субботу. Оно состоится в конференц-зале Дома кино в 12:00.
Российским зрителям Светлов знаком своими работами. Благодаря ему зрители увидели восемь фильмов, в том числе «Пчелы и люди», «Морские рассказы», «Чегемский детектив».
Александр Михайлович так же выступил режиссером дубляжа для семи картин, среди которых «Астерикс против Цезаря» и «Сладкие грезы», пишет газета «Известия».