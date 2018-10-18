2018-10-18T17:02:50+03:00
Звезды

Умер Александр Светлов – российский режиссер

Ему было 79 лет. Александр Светлов умер в Москве
Ася РОМАНЧУК
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Умер Александр Светлов – российский режиссерУмер Александр Светлов – российский режиссерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Умер Александр Светлов. Российский и советский режиссер скончался в возрасте 79 лет. Информацию о смерти подтвердили в Союзе кинематографистов России.

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Михйловича», — говорится в сообщении.

Известно, что прощание с ним пройдет 20 октября, в субботу. Оно состоится в конференц-зале Дома кино в 12:00.

Российским зрителям Светлов знаком своими работами. Благодаря ему зрители увидели восемь фильмов, в том числе «Пчелы и люди», «Морские рассказы», «Чегемский детектив».

Александр Михайлович так же выступил режиссером дубляжа для семи картин, среди которых «Астерикс против Цезаря» и «Сладкие грезы», пишет газета «Известия».

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