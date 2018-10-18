Долги до 100 тысяч разрешат взыскивать без приставов

18 Окт. 17:22 2018-10-18T17:22:36+03:00

Госдума рассмотрит законопроект, который разрешит гражданам самостоятельно обращаться к работодателю должника, если долг не превышает 100 тысяч рублей

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Вернуть назад долг, который не превышает 100 тысяч рублей, можно будет без участия судебных приставов. В Госдуме рассмотрят законопроект, который разрешит людям самостоятельно обращаться к работодателю должника.

Речь идет о небольших долгах, вроде алиментах, возмещения ущерба или других суммах, назначенных судом. Не получив деньги от ответчика, истец может не ходить к судебным приставам, а сразу отнести исполнительный лист в бухгалтерию работодателя. Там документ обязаны принять и перечислять средства из заработной платы ответчика.

Сейчас упрощенная схема действует для сумм, меньше 25 тысяч рублей, в остальных случаях должны подключаться судебные приставы.

ФССП делится статистикой: в 2018 году зарегистрировано более 4,5 миллионов производств, сумма долга по которым от 25 до 100 тысяч рублей. Нововведение будет способствовать снижению нагрузки на приставов и экономии бюджетных денег, которые идут на процессуальные действия, сообщает газета «Известия».

С другой стороны, люди не обладают специальными полномочиями и часто установить место работы должника проблематично. Вернуть средства получится только в том случае, если должник трудоустроен официально.