2018-10-18T18:55:11+03:00
Экономика

Электронные банковские гарантии малому бизнесу от цифрового банка «Сфера»

Цифровой банк «Сфера» начнет выдавать малому бизнесу электронные банковские гарантии для участия в тендерах и выполнения контрактов
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Гарантии будут выпускаться онлайн в течение нескольких часов после подачи заявки. Новый сервис «Сферы» отличается удобством и скоростью: документы подаются полностью онлайн, а гарантия выдается в течение часа, максимум — через сутки. Услуга доступна клиентам любого российского банка.

Предприниматели могут получить гарантии до 30 млн рублей для участия и обеспечения исполнения государственных и коммерческих тендеров на срок до 780 дней. Ставка за выдачу составит от 3% годовых. Гарантом выступает АО «БКС Банк» (генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г.).

Решение о запуске цифрового сервиса принималось с учетом роста рынка банковских гарантий. Так, в 2017 году в тендерах приняло участие 300 800 компаний, при этом 65 525 участников обратились за банковскими гарантиями — на 28,3% больше, чем годом ранее.

Полностью электронная выдача гарантий стала возможной благодаря сотрудничеству «Сферы» с компанией FarZoom — резидентом «Сколково». «Мы очень рады, что технологии наших резидентов активно используются ведущими игроками финансового рынка. Платформа Farzoom за два года стала заметным игроком на российском рынке банковской автоматизации и сейчас готовится к международной экспансии», - комментирует Павел Новиков, Директор центра компетенций Fintech & Blockchain Фонда «Сколково»

«Перед нами была поставлена непростая задача по интеграции сервиса электронных гарантий в микросервисную архитектуру «Сферы». Дополнительным техническим вызовом стала разница в архитектуре микросервисов «Сферы» и нашего ПО, — отметил генеральный директор Farzoom Андрей Леушев. — Наша разработка позволит «Сфере» лидировать по скорости и удобству гарантийного процесса на российском рынке».

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