2018-10-18T17:36:14+03:00
В мире

Facebook создала оперативный центр для борьбы со вмешательством в выборы

В работе центра задействованы 20 тыс. сотрудников корпорации, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Facebook создала оперативный центр для борьбы со вмешательством в выборыFacebook создала оперативный центр для борьбы со вмешательством в выборыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Компания Facebook сообщила об открытии оперативного центра по предотвращению потенциального манипулирования выборами. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

В сообщении указывается, что компания открыла первый оперативный центр в городе Менло-Парк в штате Калифорния в сентябре, в преддверии выборов в США и Бразилии.

Предполагается, что в центре будут собраны все эксперты корпорации для оперативного реагирования на потенциальные проблемы, которые будут фиксировать технологии Facebook. В том числе, их решение.

"Когда все находятся в одном месте, команды могут принимать решения быстрее, реагируя на любые угрозы, выявленные нашими системами, что может уменьшить распространение потенциального вредоносного контента", - отмечается в пресс-релизе.

В центре задействованы более двух десятков экспертов Facebook. Среди них специалисты в сфере анализа данных, разработчики программного обеспечения и штат юристов. Кроме того, в работе участвуют более 20 тыс. сотрудников корпорации, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности.

Сообщается, что эксперты центра могут в режиме онлайн отслеживать информацию, связанную с выборами, включая данные о попытках помешать людям голосовать, увеличении спама и потенциальном вмешательство извне. Сотрудники также проводят мониторинг новостей в других социальных сетях и традиционных СМИ.

В пресс-релизе отмечается, что с целью подготовки специалисты центра провели обширную работу в сфере планирования сценариев, чтобы инсценировать потенциальные угрозы, и выработала системы и процедуры для эффективного реагирования на угрозу.

Ранее kp.ru писал, что Марк Цукерберг может лишиться своего поста в Facebook.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии наступления у границ России
Песков: Кремль готов обсуждать визит Путина в США
Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить
Песков обвинил США во ввязывании в гонку вооружений из-за выхода из РСМД
Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в РФ
Дочь Майкла Джексона получила предложение руки и сердца
Антон Силуанов: Пенсии россиян будут расти на 6% ежегодно с 2020 года
Disney перезапустит «Пиратов Карибского моря»
Строители подняли со дна упавший в воду пролет железнодорожной части Крымского моста
Шойгу сообщил о возможных ответных мерах против Польши за размещение дивизии США
Генсек НАТО оценил ситуацию вокруг договора о РСМД
В Калифорнии на шоссе рухнул раритетный самолет с опознавательными знаками Люфтваффе
Министр внутренних дел Италии заявил, что в обрушении эскалатора в Риме виноваты россияне
ФАС планирует навести порядок в банковской сфере
Шойгу рассказал о перемещении американских войск в Европе
В Минске обсуждают реализацию плана обороны Союзного государства
Колокольцев встретился в Баку со своим коллегой
Японка, сломавшая ногу во время марафона, доползла до финиша на коленях
В 2018 году более 80% московских детей родились в официальном браке
Итальянская Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» по разработке черноморского шельфа
Непогода не даст москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние
Мертвую россиянку пытались провезти на Украину под видом живого пассажира