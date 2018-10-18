18 Окт. 17:35 2018-10-18T17:36:14+03:00

Facebook создала оперативный центр для борьбы со вмешательством в выборы Фото: REUTERS

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Компания Facebook сообщила об открытии оперативного центра по предотвращению потенциального манипулирования выборами. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

В сообщении указывается, что компания открыла первый оперативный центр в городе Менло-Парк в штате Калифорния в сентябре, в преддверии выборов в США и Бразилии.

Предполагается, что в центре будут собраны все эксперты корпорации для оперативного реагирования на потенциальные проблемы, которые будут фиксировать технологии Facebook. В том числе, их решение.

"Когда все находятся в одном месте, команды могут принимать решения быстрее, реагируя на любые угрозы, выявленные нашими системами, что может уменьшить распространение потенциального вредоносного контента", - отмечается в пресс-релизе.

В центре задействованы более двух десятков экспертов Facebook. Среди них специалисты в сфере анализа данных, разработчики программного обеспечения и штат юристов. Кроме того, в работе участвуют более 20 тыс. сотрудников корпорации, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности.

Сообщается, что эксперты центра могут в режиме онлайн отслеживать информацию, связанную с выборами, включая данные о попытках помешать людям голосовать, увеличении спама и потенциальном вмешательство извне. Сотрудники также проводят мониторинг новостей в других социальных сетях и традиционных СМИ.

В пресс-релизе отмечается, что с целью подготовки специалисты центра провели обширную работу в сфере планирования сценариев, чтобы инсценировать потенциальные угрозы, и выработала системы и процедуры для эффективного реагирования на угрозу.

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