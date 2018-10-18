2018-10-18T17:53:13+03:00
Политика

Путин завил о готовности России к совместным проектам с Южной Кореей и КНДР

Российский лидер считает, что совместная работа положительно влияет на политику
Сакина НУРИЕВА
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Путин завил о готовности России к совместным проектам с Южной Кореей и КНДРПутин завил о готовности России к совместным проектам с Южной Кореей и КНДРФото: REUTERS
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В ходе выступления в пленарной сессии клуба "Валдай" президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова реализовывать планы по железной дороге с Сеулом и Пхеньяном. По словам российского лидера, совместная работа объединяет и способствует решению политических вопросов.

"Мы могли бы все-таки реализовать те трехсторонние планы, о которых мы много раз говорили. Это соединение железной дороги Южной Кореи и Северной с Россией. Это энергетические мосты, трубопроводный транспорт из России через Северную Корею в Южную, в том числе, газовые маршруты", — сообщил Путин.

В условиях действующих санкций США против КНДР, Южная Корея пытается восстановить старый проект "Раджин-Хасан" по осуществлению доставки грузов по железной дороге из России в город Наджин, откуда морем их планируется отправлять в порты Южной Кореи. Страны параллельно обсуждают возможности пуска поездов через территорию КНДР в Южную Корею.

Ранее на выступлении в пленарной сессии клубай "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что наша страна ничего не боится.

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