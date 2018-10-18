2018-10-18T18:16:56+03:00
Происшествия

После трагедии в Керчи Генпрокуратура проверит все образовательные учреждения

Проверки будут проведены по всей стране
Ася РОМАНЧУК
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После истории в керченском колледже прокуратура проверит все учебные заведения страны. ФОТО: очевидца событийПосле истории в керченском колледже прокуратура проверит все учебные заведения страны. ФОТО: очевидца событий
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Генеральная прокуратура поручила ведомствам в регионах провести проверки всех образовательных учреждений. Причиной стали события в Керчи. Студент Владислав Росляков беспрепятственно принес в колледж взрывное устройство и оружие, в результате жертвами стали 20 человек, еще более 50 получили ранения.

Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснят, насколько образовательные организации обеспечены охраной и контрольно-пропускными пунктами, а также оснащены камерами и кнопками экстренного вызова, сообщает телеканал «360».

Трагедия в политехническом колледже в Керчи произошла в среду, 17 октября. Студент Владислав Росляков принес с собой ружье и самодельную бомбу. Взрывное устройство сдетонировало около столовой, позже парень методично добивал студентов, которые учились с ним в одних стенах. Сейчас в этой истории разбирается следствие.

Известно, что Росляков одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню».

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