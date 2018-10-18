Москвича Владислава Ермакова, зарезавшего всю свою семью после ссоры, арестовали на два месяца

18 Окт. 18:18 2018-10-18T18:18:49+03:00

Владислав Ермаков (справа) с отцом и сестрой. Фото из семейного архива/Соцсети

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В четверг, 18 октября, Останкинский суд Москвы избрал меру пресечения Владиславу Ермакову, который накануне признался в убийстве трех членов своей семьи. Молодого человека арестовали на два месяца.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел накануне на северо-востоке столицы - на улице Летчика Бабушкина. Утром в полицию позвонил Ермаков, который сообщил, что убил всю свою семью. Оказалось, что он зарезал ножом своих спящих родителей (матери было 43 года, отцу - 50) и 70-летнюю бабушку.

Ермаков заявил, что причиной его поступка стала ссора с родственниками. «Мы поссорились. Они меня не любили...», - рассказал задержанный.

Выяснилось, что 22-летний Ермаков в настоящее время нигде не учится и не работает. На просьбу судьи назвать свои данные, он представился "Безымянным".

У Ермакова осталась 14-летняя сестра.