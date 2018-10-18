2018-10-18T18:50:18+03:00
Политика

Путин: страх — это плохой метод управления

По словам президента России, лучший способ управления — это убеждение и мотивация
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин назвал страх плохим способом управления. Он отметил, что убеждение и мотивация являются лучшими способами управления.

"Это (страх) плохой способ управления, потому что очень ненадежный. Самый лучший способ управления, если иметь в виду контакт с обществом, — это убеждение и мотивация позитивная, положительная мотивация», - сказал Путин, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай" в четверг, 18 октября.

Он отметил, что нельзя допускать отрыв тех, кто принимает решение, от исполнителей. Глава государства подчеркнул важность совместной работы.

«Все должны быть соисполнителями, это будет совместная, эффективная работа с максимальным результатом», — добавил президент России.

Напомним, международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года.

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