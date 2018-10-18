Медведев распорядился оказать финансовую помощь пострадавшим в результате трагедии в Керчи

18 Окт. 19:15 2018-10-18T19:15:56+03:00

Членам семей погибших выплатят 1 млн рублей, в случае причинения тяжкого и среднего вреда - 400 тысяч рублей, легкого - 200 тысяч рублей

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В четверг, 18 октября, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи пострадавшим в результате взрыва и стрельбы, произошедших в политехническом колледже в Керчи накануне, 17 октября. Также помощь будет выделена родственникам погибших, сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно подписанному премьером документа, семьи погибших получат по 1 млн рублей, при получении пострадавшим тяжкого и среднего вреда - 400 тысяч рублей, легкого - 200 тысяч рублей.

А также распоряжение предусматривает направление из резервного фонда средств Крыму на меры социальной поддержки пострадавших в результате происшествия в Керченской колледже. Документ рекомендует Совету министров полуострова выплатить дополнительные средства пострадавшим и родственникам жертв.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне студент 4-го курса колледжа в Керчи открыл стрельбу и устроил взрыв в своем учебном заведении. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, пострадали больше 50.