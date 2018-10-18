2018-10-18T19:15:56+03:00
Происшествия

Медведев распорядился оказать финансовую помощь пострадавшим в результате трагедии в Керчи

Членам семей погибших выплатят 1 млн рублей, в случае причинения тяжкого и среднего вреда - 400 тысяч рублей, легкого - 200 тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

В четверг, 18 октября, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи пострадавшим в результате взрыва и стрельбы, произошедших в политехническом колледже в Керчи накануне, 17 октября. Также помощь будет выделена родственникам погибших, сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно подписанному премьером документа, семьи погибших получат по 1 млн рублей, при получении пострадавшим тяжкого и среднего вреда - 400 тысяч рублей, легкого - 200 тысяч рублей.

А также распоряжение предусматривает направление из резервного фонда средств Крыму на меры социальной поддержки пострадавших в результате происшествия в Керченской колледже. Документ рекомендует Совету министров полуострова выплатить дополнительные средства пострадавшим и родственникам жертв.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне студент 4-го курса колледжа в Керчи открыл стрельбу и устроил взрыв в своем учебном заведении. По последним данным, в результате ЧП погиб 21 человек, пострадали больше 50.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии наступления у границ России
Песков: Кремль готов обсуждать визит Путина в США
Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить
Песков обвинил США во ввязывании в гонку вооружений из-за выхода из РСМД
Максим Топилин заявил о беспрецедентном росте зарплат в РФ
Дочь Майкла Джексона получила предложение руки и сердца
Антон Силуанов: Пенсии россиян будут расти на 6% ежегодно с 2020 года
Disney перезапустит «Пиратов Карибского моря»
Строители подняли со дна упавший в воду пролет железнодорожной части Крымского моста
Шойгу сообщил о возможных ответных мерах против Польши за размещение дивизии США
Генсек НАТО оценил ситуацию вокруг договора о РСМД
В Калифорнии на шоссе рухнул раритетный самолет с опознавательными знаками Люфтваффе
Министр внутренних дел Италии заявил, что в обрушении эскалатора в Риме виноваты россияне
ФАС планирует навести порядок в банковской сфере
Шойгу рассказал о перемещении американских войск в Европе
В Минске обсуждают реализацию плана обороны Союзного государства
Колокольцев встретился в Баку со своим коллегой
Японка, сломавшая ногу во время марафона, доползла до финиша на коленях
В 2018 году более 80% московских детей родились в официальном браке
Итальянская Eni вышла из совместного проекта с «Роснефтью» по разработке черноморского шельфа
Непогода не даст москвичам увидеть «жизнерадостное» полнолуние
Мертвую россиянку пытались провезти на Украину под видом живого пассажира