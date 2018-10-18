Крушение учебного военного самолета на Кубани: судьба летчиков остается пока неизвестной

18 Окт. 19:40 2018-10-18T19:46:08+03:00

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В четверг, 18 октября, в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л–39. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

"Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л–39", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Позже стало известно, что летчики катапультировались. В настоящее время поисково-спасательная группа проводит поиск пилотов воздушного судна в районе крушения. Отмечается, что учебный самолет выполнял полет без боекомплекта.

"По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении министерства обороны России.

Самолеты Л-39 выпускались с 1970 по 1999 год.