Крушение учебного военного самолета на Кубани: судьба летчиков остается пока неизвестной
В четверг, 18 октября, в Краснодарском крае разбился учебный самолет Л–39. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета.
"Сегодня около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края потерпел крушение и упал в воду учебный самолет Л–39", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Позже стало известно, что летчики катапультировались. В настоящее время поисково-спасательная группа проводит поиск пилотов воздушного судна в районе крушения. Отмечается, что учебный самолет выполнял полет без боекомплекта.
"По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении министерства обороны России.
Самолеты Л-39 выпускались с 1970 по 1999 год.