Путин возложил ответственность за исчезнувшего журналиста Хашкаджи на США

18 Окт. 20:22 2018-10-18T20:22:31+03:00

Российский президент также призвал к единым подходам при реагировании на такие инциденты, как исчезновение журналиста и "дело Скрипалей"

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Президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты несут определенную ответственность за исчезнувение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, так как он жил в Америке.

"Насколько мне известно, журналист, который пропал, о котором вы сейчас сказали, жил в Соединенных Штатах Америки. Не в России же, а в США, и в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Хашкаджи выбрал США для своего убежища. При этом российский лидер призвал дождаться итогов расследования случившегося.

"Но если кто-то понимает и считает, что произошло убийство, то тогда, надеюсь, что будут представлены какие-то доказательства. В зависимости от этого мы будем принимать соответствующие решения", - заключил он.

Кроме того, российский президент призвал мировое сообщество к единым подходам во время таких инцидентов, как история с саудовским журналистом и "дело Скрипалей".