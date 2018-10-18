Адвокат Мамаева назвал «домыслами» все обвинения

18 Окт. 20:40 2018-10-18T20:40:35+03:00

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Адвокат Павла Мамаева назвал обвинения в адрес футболиста «домыслами». Игорь Бушманов отметил, что следствие выносит совершенно необоснованные решения.

Несмотря на то, что Мамаев в ходе очных ставок пошел на мировую с потерпевшей стороной, следствие настаивает на статье «Хулиганство».

- Кроме как на домыслах, следствие ни на чем фактически не основывается. Все, что касается «Хулиганства» противоречиво и необоснованно. Рано или поздно, разбирательство по данной статье будет прекращено, - говорит юрист.

Адвокат отмечает, что сейчас собраны все фактические доказательства, которые позволяют правильно квалифицировать действия всех участников, сообщает телеканал "360".

Следствие предъявило обвинение Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Их обвиняют по статьям «Хулиганство» и «Побои». В основу данных статей легли события, которые произошли 8 октября. Футболисты и несколько их друзей возле гостиницы «Пекин» в Москве избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После этого в «Кофемании» молодые люди напали на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.