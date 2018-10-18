Трагедия в Керчи: МИД Великобритании выразил соболезнования
После трагедии в Керчи, в результате которой погиб 21 человек, министерство иностранных дел Великобритании выразило соболезнования семьям погибших.
«Мы глубоко опечалены нападением на керченский политехнический колледж в Крыму, где были убиты и получили ранения много людей, большинство из которых — дети», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Британии в четверг, 18 октября.
Отмечается, что Лондон выражает свои искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям тех, кто был убит.
«Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сообщает МИД.
Напомним, накануне, 17 октября, студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в своем учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия, по последним данным, погиб 21 человек. В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
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