Трагедия в Керчи: МИД Великобритании выразил соболезнования

18 Окт. 20:44 2018-10-18T20:44:41+03:00

МИД Британии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи Фото: REUTERS

В заявлении отмечается, что в Лондоне "глубоко опечалены нападением на керченский политехнический колледж в Крыму"

Изменить размер текста: A A

После трагедии в Керчи, в результате которой погиб 21 человек, министерство иностранных дел Великобритании выразило соболезнования семьям погибших.

«Мы глубоко опечалены нападением на керченский политехнический колледж в Крыму, где были убиты и получили ранения много людей, большинство из которых — дети», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Британии в четверг, 18 октября.

Отмечается, что Лондон выражает свои искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям тех, кто был убит.

«Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - сообщает МИД.

Напомним, накануне, 17 октября, студент 4-го курса Керченского политехнического колледжа устроил стрельбу и взрыв в своем учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия, по последним данным, погиб 21 человек. В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.