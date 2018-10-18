Причина крушения военного самолета на Кубани: Л-39 мог разбиться из-за технической неисправности
Причиной крушения военного учебного самолета Л-39 на Кубани могла стать техническая неисправность. Такие предварительные данным приводит министерство обороны.
"По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 18 октября в Краснодарском крае в районе станице Должанской потерпел крушение учебный самолет Л-39 Минобороны.
По информации военного ведомства, воздушное судно упало в воду. Летчики катапультировались, дальнейшая их судьба пока неизвестна. Поисками пилотов занимается специальная поисково-спасательная группа.
Самолетвыполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта.
Учебно-боевые самолеты Л-39 выпускались в Чехии с 1970 по 1999 годы, состоит на вооружении у более чем 30 стран мира.