Причина крушения военного самолета на Кубани: Л-39 мог разбиться из-за технической неисправности

18 Окт. 21:07 2018-10-18T21:07:29+03:00

В Минобороны назвали предварительную причину крушения военного учебного самолета Л-39 на Кубани

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Причиной крушения военного учебного самолета Л-39 на Кубани могла стать техническая неисправность. Такие предварительные данным приводит министерство обороны.

"По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность", — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 18 октября в Краснодарском крае в районе станице Должанской потерпел крушение учебный самолет Л-39 Минобороны.

По информации военного ведомства, воздушное судно упало в воду. Летчики катапультировались, дальнейшая их судьба пока неизвестна. Поисками пилотов занимается специальная поисково-спасательная группа.

Самолетвыполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без боекомплекта.

Учебно-боевые самолеты Л-39 выпускались в Чехии с 1970 по 1999 годы, состоит на вооружении у более чем 30 стран мира.