18 Окт. 21:10 2018-10-18T21:10:04+03:00

Материнский капитал будут выдавать в два раза быстрее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госдума приняла закон, который сократил срок выдачи с 30 до 15 дней

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Теперь сертификаты на материнский капитал будут выдавать быстрее. Если раньше семьи ждали его 30 дней, то теперь все будет происходить в два раза быстрее. Срок выдачи будет составлять 15 дней.

Сроки проверки достоверности представляемых гражданами сведений тоже уменьшены. Раньше процедура проверки занимала 14 дней, теперь всего пять.

За пять рабочих дней сотрудники должны проверить достоверность предоставленных справок, уточнить сведения о соискателе, проверить не лишена ли мать родительских прав, не привлекалась ли за преступления в отношении ребенка.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сокращение срока выдачи маткапитала является принципиально важным для нуждающихся семей. Люди смогут быстрее получить средства, потратить их на реабилитацию ребенка или на улучшение жилищных условий, пишет "Российская газета".

Программа материнского капитала начала действовать в стране в 2007 году. По решению президента она будет продлена до 2021 года.