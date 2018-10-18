Определены возможные виновники в поломке на "Союзе"

18 Окт. 22:08 2018-10-19T13:52:51+03:00

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Установлены возможные виновники в поломке одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло спровоцировать аварию ракеты 11 октября. К таким выводам пришла комиссия Роскосмоса и следственные органы.

"Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сообщил источник РИА "Новости" на космодроме Байконур.

Он отметил, что фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", уже изъятых следователем. Эти документы содержат сведения обо всех действия с ракетой с момента ее прибытия на Байконур и до пуска.

Напомним, на прошлой неделе произошла авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ". Ракета не смогла вывести пилотируемый космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавты — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг смогли эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.