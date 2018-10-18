Массовое убийство в Керчи: премьер-министр Абхазии направил письмо Сергею Аксенову
После массового убийства в политехническом колледже в Керчи премьер-министр Абхазии Валерий Бганба направил письмо главе Крыма Сергею Аксенову.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическим происшествием в городе Керчь, унесшим жизни людей», - говорится в обращении, опубликованном на сайте кабинета министров Абхазии.
В письме отмечается, что произошедшее стало потрясением не только для жителей Крыма, но и для всего мирового сообщества.
«От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сочувствую всем родственникам жертв взрыва в Керчи», - сообщается в письме.
Кроме того, руководство Абхазии предлагает пострадавшим и родственникам погибших пройти реабилитацию в государственных курортно-туристических объектах страны.
Напомним, по последним данным, жертвами массового убийства в колледже в Керчи стал 21 человек, пострадали больше 50 человек. Стрелком был студент 4 курса, который покончил с собой.
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