Массовое убийство в Керчи: премьер-министр Абхазии направил письмо Сергею Аксенову

18 Окт. 22:35 2018-10-18T22:36:08+03:00

Валерий Бганба выразил соболезнования главе Крыма в связи с массовым убийством в колледже в Керчи

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После массового убийства в политехническом колледже в Керчи премьер-министр Абхазии Валерий Бганба направил письмо главе Крыма Сергею Аксенову.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическим происшествием в городе Керчь, унесшим жизни людей», - говорится в обращении, опубликованном на сайте кабинета министров Абхазии.

В письме отмечается, что произошедшее стало потрясением не только для жителей Крыма, но и для всего мирового сообщества.

«От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сочувствую всем родственникам жертв взрыва в Керчи», - сообщается в письме.

Кроме того, руководство Абхазии предлагает пострадавшим и родственникам погибших пройти реабилитацию в государственных курортно-туристических объектах страны.

Напомним, по последним данным, жертвами массового убийства в колледже в Керчи стал 21 человек, пострадали больше 50 человек. Стрелком был студент 4 курса, который покончил с собой.