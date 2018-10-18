Храм Саграда Фамилия выплатит мэрии Барселоны 36 млн евро за строительство без лицензии

18 Окт. 23:11 2018-10-18T23:11:17+03:00

Храм Саграда Фамилия выплатит мэрии Барселоны 36 млн евро за строительство без разрешения на протяжении более 130 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый знаменитый долгострой в мире возводится уже больше 130 лет, и все это время у стройки не было специального разрешения

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Руководство храма Саграда Фамилия (Святого Семейства) выплатит мэрии города 36 миллионов евро за строительство без лицензии на протяжении более 130 лет.

"Это исторический день. Люди говорили нам, что если за 130 лет мы этого не сделали, то и сейчас не сделаем", — рассказала мэр Барселоны Ада Колау.

Она отметила, что с 2005 года храм входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, передает газета Pais.

Ежегодно собор посещают около 4,5 миллиона туристов. Прибыль составляет около 50 миллионов евро в год.

Компенсации будет выплачена мэрии в течение 10 лет. По словам мэра, средства будут направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, строительство прямого доступа к собору из метро и благоустройство расположенных поблизости улиц.

Напомним, храм Саграда Фамилия начали строить в 1882 году по проекту архитектора Антонио Гауди. Объект планируют закончить к 2030 году.