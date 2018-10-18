США потребовали от Европы прекратить поддерживать «Северный поток-2»

18 Окт. 23:19 2018-10-18T23:19:39+03:00

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Строительство «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России, а потому поддержка этого проекта неприемлема для европейских союзников США. С таким заявлением выступил в четверг помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают», - сказал он на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Представитель Госдепа также назвал неприемлемым для союзников Вашингтона «обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, угрожающие Европе».

Как писал сайт kp.ru, 19 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп передумал наказывать санкциями европейские компании, которые примут участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».Однако, он выразил уверенность, что государства Евросоюза и без всяких санкций хлебнут горя, когда жители ЕС будут сильно недовольны чрезмерными тратами.

Напомним, газопровод «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями - французской Engie, немецкими Wintershall и Uniper, австрийской OMV и британско-нидерландской Royal Dutch Shell.