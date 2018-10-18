Правительство Эквадора высылает посла Венесуэлы

18 Окт. 23:23 2018-10-18T23:23:41+03:00

Причиной такого решения стали заявления министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, направленные против президента Эквадора Ленина Морено

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Эквадор высылает посла Венесуэлы. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эквадора в четверг, 18 октября. Причиной принятого правительством решения стали негативные высказывания министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса в отношении президента Эквадора Ленина Морено.

"Республика Эквадор не потерпит никакого проявления неуважения к своим властям. При этом Эквадор, верный своим демократическим и гуманитарным принципам, продолжит помогать венесуэльским гражданам, которые въезжают в страну", — сообщается в заявлении МИД Эквадора.

Ведомство отметило, что для консультаций отзывается временная поверенная в делах Эквадора в Венесуэле.

Напомним, накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил президента Эквадора во лжи на сессии Генассамблеи ООН. По словам Родригеса, МИД Эквадора "раздувает" число беженцев из Венесуэлы.

Ранее Морено заявил, что Эквадор ежедневно принимает 6 тысяч венесуэльцев, бегущих от социально-экономического кризиса.