Летчиков, успевших катапультироваться из Л-39, ищут в Азовском море
Экипаж учебного самолета Л-39 успел катапультироваться при крушении. Сейчас в Азовском море ведутся их поиски.
Как сообщили в портовых структурах Азово-Черноморского бассейна, все суда, проходящие в районе падения самолета, предупреждены о том, что пилоты могут находиться в воде и им необходимо оказать помощь.
«По связи передано объявление: всем судам наблюдать на поверхности воды, при обнаружении сообщить. Все, кто идет мимо, наблюдают», - цитирует слова своего источника ТАСС.
Также уточняется, что оповещение судов - стандартная процедура в тех случаях, когда в открытом море может находиться человек.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 18 октября в Краснодарском крае в районе станице Должанской потерпел крушение учебный самолет Л-39 Минобороны.
По информации военного ведомства, воздушное судно упало в воду. Летчики катапультировались, дальнейшая их судьба пока неизвестна. Поисками пилотов занимается специальная поисково-спасательная группа.