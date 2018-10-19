2018-10-19T00:05:11+03:00
Происшествия

Летчиков, успевших катапультироваться из Л-39, ищут в Азовском море

Все проходящие в районе падения самолета суда предупреждены о поисках пилотов
Юлия ДИВЕЕВА
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Пилотов учебного самолета L-39 ищут в Азовском мореПилотов учебного самолета L-39 ищут в Азовском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экипаж учебного самолета Л-39 успел катапультироваться при крушении. Сейчас в Азовском море ведутся их поиски.

Как сообщили в портовых структурах Азово-Черноморского бассейна, все суда, проходящие в районе падения самолета, предупреждены о том, что пилоты могут находиться в воде и им необходимо оказать помощь.

«По связи передано объявление: всем судам наблюдать на поверхности воды, при обнаружении сообщить. Все, кто идет мимо, наблюдают», - цитирует слова своего источника ТАСС.

Также уточняется, что оповещение судов - стандартная процедура в тех случаях, когда в открытом море может находиться человек.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 18 октября в Краснодарском крае в районе станице Должанской потерпел крушение учебный самолет Л-39 Минобороны.

По информации военного ведомства, воздушное судно упало в воду. Летчики катапультировались, дальнейшая их судьба пока неизвестна. Поисками пилотов занимается специальная поисково-спасательная группа.

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