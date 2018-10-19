Credit Suisse насчитал в России 74 долларовых миллиардера

19 Окт. 00:29 2018-10-19T00:29:49+03:00

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В России насчитывается 74 человека, чье состояние исчисляется миллиардами долларов. К такому выводу пришел швейцарский банк Credit Suisse.

Его эксперты пришли к выводу, что в России самая высокая концентрация личного богатства. Так на долю 10% самых состоятельных граждан РФ приходится 82% всего личного богатства в стране.

В ежегодном отчете о мировом благосостоянии Credit Suisse Research Institute говорится, что Россия обогнала США по этому показателю. Так в Соединенных Штатах на 10% самых богатых американцев приходится лишь 76% личного состояния граждан. А в Китае концентрацию богатсва еще ниже. Там у 10% богачей 62% личных средств.

К середине 2018 года личное богатство россиян в пересчете на душу взрослого населения составило 19 тысяч 997 долларов. При этом медианный (среднестатистический) уровень богатства на душу населения оказался намного ниже и составил всего две тысячи 739 долларов.