Пушков прокомментировал требование США не поддерживать «Северный поток-2»

19 Окт. 00:48 2018-10-19T00:49:13+03:00

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Соединенные Штаты требуют от своих союзников в Западной Европе прекратить поддерживать строительство трубопровода «Северный поток-2» только потому, что хотят навязать им свои энергоносители. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«США утверждают, что Россия «угрожает Европе», а баллистические ракеты Ирана якобы нацелены на неё. Потому-то ЕС и должен отказаться от «Северного потока-2» и иранской нефти. И то, и другое - ложь и пропаганда. Цель этой игры краплеными картами - навязать европейцам газ и нефть из США», - написал российский сенатор в Тwitter.

Ранее сайт «КП» писал, что Митчелл заявил, что поддержка «Северного потока-2» усилит зависимость Европы от России, а потому поддержка этого проекта неприемлема для европейских союзников США.