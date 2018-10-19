2018-10-19T00:49:13+03:00
Политика

Пушков прокомментировал требование США не поддерживать «Северный поток-2»

Российский сенатор уверен, что Вашингтон хочет навязать Европе свой газ
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Соединенные Штаты требуют от своих союзников в Западной Европе прекратить поддерживать строительство трубопровода «Северный поток-2» только потому, что хотят навязать им свои энергоносители. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

«США утверждают, что Россия «угрожает Европе», а баллистические ракеты Ирана якобы нацелены на неё. Потому-то ЕС и должен отказаться от «Северного потока-2» и иранской нефти. И то, и другое - ложь и пропаганда. Цель этой игры краплеными картами - навязать европейцам газ и нефть из США», - написал российский сенатор в Тwitter.

Ранее сайт «КП» писал, что Митчелл заявил, что поддержка «Северного потока-2» усилит зависимость Европы от России, а потому поддержка этого проекта неприемлема для европейских союзников США.

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