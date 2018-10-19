Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

19 Окт. 01:21 2018-10-19T08:04:45+03:00

Группа "Нэнси" после выступления. Анатолий Бондаренко (в центре) и Сергей Бондаренко (справа) Фото: СОЦСЕТИ

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Смерть солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко стала неожиданностью для его родных. Об этом сообщила мать музыканта Елена Бондаренко.

«Все это случилось очень неожиданно», - сказала она в интервью Пятому каналу.

Елена также уточнила, что прощание с ее сыном состоится в субботу, 20 октября. О причинах скоропостижной кончины Сергея она ничего не сообщила.

Как ранее писал сайт kp.ru, о смерти музыканта 18 октября сообщил его отец Анатолий Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook. Отчего и при каких обстоятельствах погиб 31-летний мужчина, его семья умалчивает.

Напомним, группу «Нэнси» в Донецкой области Украины в 1992 году основал музыкнат и исполнитель Анатолий Бондаренко. Самой популярной композицией коллектива стала песня «Дым сигарет с ментолом».

Сергей Бондаренко стал солистом группы в 2000-х годах. В декабре этого года коллектив должен был выступать в Киеве.