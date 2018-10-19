2018-10-19T08:04:45+03:00
Общество

Мать солиста группы «Нэнси» прокомментировала смерть сына

Прощание с музыкантом состоится 20 октября
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Группа "Нэнси" после выступления. Анатолий Бондаренко (в центре) и Сергей Бондаренко (справа)Группа "Нэнси" после выступления. Анатолий Бондаренко (в центре) и Сергей Бондаренко (справа)Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Смерть солиста группы «Нэнси» Сергея Бондаренко стала неожиданностью для его родных. Об этом сообщила мать музыканта Елена Бондаренко.

«Все это случилось очень неожиданно», - сказала она в интервью Пятому каналу.

Елена также уточнила, что прощание с ее сыном состоится в субботу, 20 октября. О причинах скоропостижной кончины Сергея она ничего не сообщила.

Как ранее писал сайт kp.ru, о смерти музыканта 18 октября сообщил его отец Анатолий Бондаренко на своей странице в социальной сети Facebook. Отчего и при каких обстоятельствах погиб 31-летний мужчина, его семья умалчивает.

Напомним, группу «Нэнси» в Донецкой области Украины в 1992 году основал музыкнат и исполнитель Анатолий Бондаренко. Самой популярной композицией коллектива стала песня «Дым сигарет с ментолом».

Сергей Бондаренко стал солистом группы в 2000-х годах. В декабре этого года коллектив должен был выступать в Киеве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В дом Хиллари и Билла Клинтон прислали бомбу
Состав конституционного комитета Сирии будет согласован Россией, Ираном и Турцией
В московском зоопарке нашли кости
Болтон заверил, что США пока не собираются вводить новые санкции против России
В Госдуме опасаются, что последствия американских киберучений свалят на Россию
Столица Нидерландов может остаться без одной из своих визитных карточек
В США заявили о важности урегулирование карабахского конфликта
Франция может ввести санкции против Саудовской Аравии в связи с гибелью журналиста
Список разрешенных для чиновников подарков может быть изменен
«Нафтогаз» заявил о взыскании с «Газпрома» $18 млн
В Норвегии пострадали восемь россиян в результате ДТП
6-летний мальчик пригласил 32 человека на свой день рождения и никто из них не пришел
Курс евро упал ниже 74 рублей впервые с 8 августа
Глава Евросовета призвал тщательно расследовать все обстоятельства убийства Джамаля Хашукджи
В Турции нашли обломки 300-летнего российского военного корабля
Генсек НАТО пообещал не размещать новые ядерные ракеты в Европе
На борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе, умер трехлетний мальчик
Премьер Италии пригласил Путина в гости
Путин поблагодарил итальянцев за спасение российских болельщиков в Риме
Совет Федерации одобрил запрет на рекламу услуг по написанию дипломов и курсовых
Коалиция США нанесла авиаудары в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Тимошенко заявила о намерении изменить формат переговоров по Донбассу
Россияне назвали самые престижные профессии в стране
В Кремле прокомментировали проблему со страхованием пусков ракет «Союз»
Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии наступления у границ России
Песков: Кремль готов обсуждать визит Путина в США