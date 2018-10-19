2018-10-19T02:38:46+03:00
Политика

Песков рассказал о подготовке встречи Путина с Болтоном

Помощник Трампа встретится в Москве Патрушевым и Ушаковым, и возможно его примет президент РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПрезидент РФ Владимир Путин и советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле рассчитывают на то, что встреча президента РФ Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы готовим возможную встречу с президентом Путиным и рассчитываем на то, что эта встреча состоится», - сказал он в эфире Первого канала.

Песков отметил, что готовятся переговоры Болтона с его непосредственным партнером – секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым.

«Болтон уже не первый раз встречается с помощником по внешней политике Путина Ушаковым. Наверное, я не могу исключить контакты в МИДе», - уточнил Песков.

Как писал сайт kp.ru, советник президента США надеется в ходе своего визита в Москву продолжить диалог, который начали президенты стран Владимир Путин и Дональд Трамп этим летом в Хельсинки. Поездка Джона Болтона начнется 20 октября. Он планирует посетить Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.

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