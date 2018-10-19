Британский МИД выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

19 Окт. 03:07 2018-10-19T03:08:17+03:00

Великобритания выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Лондоне пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в ЧП в Керчи

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Лондон соболезнует родным и близким погибших в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании.

«Мы глубоко опечалены нападением на керченский политехнический колледж в Крыму, где были убиты и получили ранения много людей, большинство из которых – дети», - говорится в официальном заявлении.

В нем также отмечается, что Великобритания сочувствие семьям и друзьям жертв этой трагедии, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 17 октября один из студентов Керченского политехнического колледжа - 18-летний Владислав Росляков - устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. По последним данным, жертвами массового убийства в колледже в Керчи стал 21 человек, пострадали больше 50 человек. Нападавший покончил с собой в библиотеке учебного заведения.