2018-10-19T12:10:45+03:00
В мире

Дочь Буша рассказала о дружелюбном привидении в Белом доме

Дженна Буш и ее сестра слышали нечто необъяснимое в резиденции президентов США
Юлия ДИВЕЕВА
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Барбара Буш (слева) и Дженна Буш на презентации своей книги, которая вышла в октябре 2017 годаБарбара Буш (слева) и Дженна Буш на презентации своей книги, которая вышла в октябре 2017 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Белом доме водятся призраки. Об этом заявила в телеэфире утреннего шоу дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер.

Она рассказала, что однажды в комнате, которую она делила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов. По словам Дженны, они отчетливо слышали фортепиано, которое звучало откуда-то из камина.

«Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали. На следующей неделе мы услышали оперу», - поделилась воспоминаниями женщина.

Девушки не обсуждали ни с кем то, что они слышали. Но однажды Дженна поделилась этой историей со своим знакомым, который до сих пор работает в Белом Доме. Она была уверена, что он ей не поверит, но знакомый даж не удивился, пишет Huffington Post.

«Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал здесь, ты не поверишь!», - ответил он ей.

Дочь экс-президента отметила, что уверена: привидения Белого дома имеют добрые намерения и являются дружелюбными.

Дженна и Барбара родились в 1981 году. Когда Джордж Буш-младший стал президентом, сестрам было по 19 лет.

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