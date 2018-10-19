2018-10-19T05:29:27+03:00
Политика

Песков прокомментировал исчезновение саудовского журналиста в Турции

Он подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в расследование
Юлия ДИВЕЕВА
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Консульство Саудовской Аравии в СтамбулеКонсульство Саудовской Аравии в СтамбулеФото: REUTERS
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Россия рассчитывает, что ситуация с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле, будет решена в правовом русле и в сотрудничестве следователей Турции и дипломатов Саудовской Аравии.

«Рассчитываем, что без голословных обвинений эта ситуация будет разрешена в правовом русле», - заявил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что Россия не намерена вмешиваться «и разбирать по косточкам» эту ситуацию. Москва удовлетворена сотрудничеством по делу турецкой и саудовской стороны, передает Первый канал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Власти Турции практически сразу заявили, что мужчину убили в дипмиссии, однако Эр-Рияд подобные обвинения отвергает.

Турецкие СМИ 13 октября рассказали об «аудиозаписях, подтверждающих пытки и смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи». По некоторым данным, момент убийства и допрос записались на его iPhone, который он синхронизировал с Apple Watch и оставил своей невесте.

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