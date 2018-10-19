Песков прокомментировал исчезновение саудовского журналиста в Турции
Россия рассчитывает, что ситуация с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве королевства в Стамбуле, будет решена в правовом русле и в сотрудничестве следователей Турции и дипломатов Саудовской Аравии.
«Рассчитываем, что без голословных обвинений эта ситуация будет разрешена в правовом русле», - заявил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что Россия не намерена вмешиваться «и разбирать по косточкам» эту ситуацию. Москва удовлетворена сотрудничеством по делу турецкой и саудовской стороны, передает Первый канал.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Власти Турции практически сразу заявили, что мужчину убили в дипмиссии, однако Эр-Рияд подобные обвинения отвергает.
Турецкие СМИ 13 октября рассказали об «аудиозаписях, подтверждающих пытки и смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи». По некоторым данным, момент убийства и допрос записались на его iPhone, который он синхронизировал с Apple Watch и оставил своей невесте.