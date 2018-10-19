В Пентагоне ничего не знают о 700 захваченных в Сирии заложниках

19 Окт. 05:52 2018-10-19T14:23:57+03:00

Изменить размер текста: A A

У Пентагона нет данных, подтверждающих захват террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии 700 человек, в том числе граждан западных стран. Такое заявление сделал официальный представитель минобороны США Шон Робертсон.

«У нас нет информации, подтверждающей большое число заложников, о которых говорил президент Путин, мы скептически относимся к этим данным», - приводит его слова агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, 17 октября стало известно, что в Сирии боевики ИГ захватили более 700 заложников, атаковав лагерь беженцев в зоне действия коалиционных сил, возглавляемых США, в провинции Дэйр эз-Зор. Причем произошло это при попытке сил сирийской оппозиции пойти в наступление на террористов.

В четверг Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» привел эти данные как пример безответственных и нескоординированных действий США и их союзников.

«Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они ориентируются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно не доработали - там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ. И они начали в последнее время расширять зону своего присутствия, захватили там 130 семей - это почти 700 человек - в заложники», - подчеркнул президент.