Погода в Москве на 19 октября 2018 года: воздух в столице прогреется до +16 градусов

19 Окт. 06:53 2018-10-19T06:53:41+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 19 октября 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 19 октября 2018 года. Как утверждают специалисты, в пятницу в столице будет еще тепло, однако уже не так, как в предыдущие дни текущей недели: столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

При этом в мегаполисе ожидается переменная облачность. Между тем местами уже возможен небольшой дождь. Ветер же будет дуть западный и северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

А в ночь на субботу, 20 октября, воздух в городе остынет до +4…+6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также не исключены небольшие осадки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 18 октября, температура воздуха в Москве обновила исторический максимум: днем столбики термометров в столице поднялись до отметки +17,9 градуса. Таким образом, был побит рекорд 1967 года.

Между тем, по прогнозам, уже в следующие выходные, 27 - 28 октября, в мегаполисе пройдет первый снег. Однако, как отмечают метеорологи, о сугробах речь пока не идет.